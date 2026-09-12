Conversazione telefonica tra i ministri degli Affari esteri dell'Iran e del Sultanato dell'Oman

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi e Seyed Badr al-Busaidi, ministri degli Affari esteri della Repubblica Islamica dell'Iran e del Sultanato dell'Oman, questa sera sabato in una conversazione telefonica, hanno discusso e consultato sugli ultimi sviluppi regionali e le questioni di interesse comune.