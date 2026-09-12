Adozione della «Dichiarazione di Delhi»; i BRICS chiedono il ritiro di Israele dal Libano

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Anadolu, i leader dei paesi membri dei BRICS, nella Dichiarazione di Delhi, opponendosi a qualsiasi spostamento forzato dei palestinesi dalla Striscia di Gaza, hanno sottolineato il sostegno ai diritti del popolo palestinese e hanno chiesto il rispetto del cessate il fuoco in Libano, l'attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza e il ritiro delle forze israeliane dalle aree occupate del Libano.

I leader dei BRICS hanno adottato sabato, primo giorno del diciottesimo incontro di questo gruppo a Delhi, la «Dichiarazione di Delhi» all'unanimità. In questa dichiarazione, esprimendo profonda preoccupazione per la continuazione della violenza a Gaza, hanno chiesto la fine di qualsiasi politica finalizzata allo spostamento forzato dei palestinesi da questa regione.

In questa dichiarazione si afferma che una soluzione giusta e sostenibile del conflitto israelo-palestinese è possibile solo attraverso mezzi pacifici e devono essere realizzati i diritti legittimi del popolo palestinese, incluso il diritto all'autodeterminazione e al ritorno. I leader dei BRICS hanno anche espresso preoccupazione per le misure che potrebbero indebolire i diritti inalienabili dei palestinesi o legittimare e prolungare l'occupazione.

I membri dei BRICS hanno anche sottolineato il loro impegno per la sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale della Siria e hanno chiesto a tutte le parti di sostenere un processo politico pacifico e inclusivo in questo paese.