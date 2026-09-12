Affermazione del CENTCOM sulla continuazione del blocco navale dell'Iran

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando la rete Al-Jazeera, il Comando centrale dell'esercito terrorista americano (CENTCOM) oggi sabato, pubblicando un messaggio, ha affermato di aver finora modificato la rotta di 100 navi commerciali nel quadro del cosiddetto piano «Muro d'acciaio».
Questa entità terroristica, proseguendo la sua affermazione volta a rafforzare il morale dei suoi militari contro le forze di difesa iraniane, ha affermato: dall'inizio della ripresa del cosiddetto blocco «Muro d'acciaio» contro l'Iran da parte dell'America negli ultimi 60 giorni, il CENTCOM ha modificato la rotta di 100 navi commerciali. I militari americani rimangono pienamente concentrati su questa missione.
L'entità terroristica menzionata aveva già in precedenza avanzato affermazioni simili.
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