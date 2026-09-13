Sardar Ibn al-Reza: La ripetizione delle minacce passate è un segno di paralisi dell'apparato di intelligence del nemico

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il Sardar generale di brigata dei Guardiani della Rivoluzione Seyed Majid Ibn al-Reza, ministro ad interim della Difesa e del Sostegno delle forze armate, in un incontro con i dirigenti delle organizzazioni industriali del Ministero della Difesa, riferendosi alle ripetute minacce del nemico e alle dichiarazioni di alcuni funzionari americani, ha dichiarato: Alcuni funzionari americani pensano che ripetendo le minacce possano cambiare la nostra volontà o intimidire la Repubblica Islamica dell'Iran, ma si sbagliano gravemente.

Ha aggiunto: La ragione dell'insistenza del nemico sulle minacce passate, più che un segno di potenza, è un segno di paralisi dell'apparato di intelligence e analisi e infine della perdita della forza della loro razionalità; poiché se l'apparato di intelligence e analisi di una struttura potesse vedere e analizzare correttamente le realtà del campo, non potrebbe continuare a insistere su affermazioni e minacce la cui inesattezza è stata dimostrata più volte.

Il Sardar generale di brigata Ibn al-Reza ha sottolineato: Il nemico deve capire questa realtà molto semplice e chiara che con l'Iran non si deve parlare con minacce. Il sistema della Repubblica Islamica dell'Iran e il nostro apparato di calcolo non attribuiscono alcun valore alle loro minacce, e fondamentalmente queste minacce non hanno per noi alcun valore operativo e sono piuttosto un messaggio politico o una dichiarazione politica che un messaggio dietro cui esiste una reale capacità militare.

Il ministro ad interim della Difesa, riferendosi agli sviluppi della regione e ai risultati delle politiche degli Stati Uniti e del regime sionista nella regione, ha dichiarato: Gli sviluppi e le realtà che oggi osserviamo nella regione sono il risultato delle loro politiche sbagliate e delle loro valutazioni errate. La Repubblica Islamica dell'Iran non è mai stata e non sarà mai una minaccia per i paesi vicini e i popoli della regione, e con saggezza e prudenza ha sempre cercato di distinguere tra amici e nemici, e ha chiaramente espresso e trasmesso questo approccio logico sia nella pratica che in diverse situazioni.

Ha continuato: Con altissima fiducia dico che se oggi si formasse un'altra guerra, la Repubblica Islamica dell'Iran dal punto di vista tecnologico agirà in modo molto più potente e avanzato rispetto alle guerre precedenti. Coloro che cercano di presentare la continuazione delle attività tecnologiche e delle linee di produzione e delle fabbriche di armi del paese come una semplice narrazione o un titolo mediatico, hanno ben visto sul campo la forza delle nostre forze armate; ciò che a volte viene mostrato è una piccola parte delle capacità reali e dei potenziali esistenti nell'industria della difesa del paese, e questo percorso continua con forza.