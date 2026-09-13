Al-Jazeera: La credibilità dell'America è stata irrimediabilmente danneggiata

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, un professore dell'Istituto di Studi Superiori di Doha afferma che l'attacco dell'America all'Iran a febbraio ha gravemente danneggiato la credibilità della potenza militare di Washington a livello internazionale, e l'America potrebbe alla fine essere costretta ad accettare le nuove realtà create sul campo.

Mohammad Al-Masri, professore all'Istituto di Studi Superiori di Doha, in un colloquio con Al-Jazeera ha dichiarato: la credibilità dell'America nel corso della guerra con l'Iran è stata irrimediabilmente danneggiata, e su questo non c'è dubbio.

Riguardo all'affermazione di Donald Trump, presidente dell'America, sull'aumento del passaggio delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato: i dati di tracciamento mostrano che in pratica solo un numero molto ridotto di navi è in grado di passare attraverso questa rotta.

Al-Masri ha aggiunto: nonostante l'America abbia impiegato tutte le sue forze per il passaggio segreto e notturno delle navi, non è riuscita a riportare il traffico marittimo nemmeno a un livello vicino alla normalità.

Questo professore universitario ha detto che alla fine la situazione raggiungerà un punto in cui una delle parti dovrà cambiare la propria posizione; o l'Iran accetta le condizioni dell'America, il che secondo lui è molto improbabile, oppure Washington sarà costretta ad accettare parte delle nuove realtà del campo.