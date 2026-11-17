Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando l'emittente Al Jazeera, J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, in un'intervista con Fox News ha dichiarato che sembra che alcune parti vogliano la continuazione della guerra contro l'Iran senza alcun limite di tempo.

Ha aggiunto: Il presidente Trump ha diverse opzioni, una delle quali è l'annuncio della fine dell'operazione militare contro l'Iran.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, sottolineando la necessità di determinare le misure necessarie per raggiungere una soluzione finale e porre fine ai conflitti, ha dichiarato: Trump può aumentare le pressioni militari e diplomatiche sull'Iran, e secondo lui, il presidente americano sta attualmente esaminando questa opzione.

Vance ha concluso sottolineando: Non permetteremo che la guerra contro l'Iran diventi un impegno militare che duri 10 o 15 anni e persino due anni.