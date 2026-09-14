Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando TASS, «Michail Uljanov», rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, ha considerato l'annullamento del visto di «Mohammad Eslami», vicepresidente e capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, da parte dell'Austria come una violazione degli obblighi di questo paese nei confronti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e ha anche definito gli sforzi di Inghilterra, Francia e Germania per attivare il meccanismo di ritorno delle sanzioni del Consiglio di sicurezza contro l'Iran privi di validità giuridica.

Uljanov durante la settantesima sessione della conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha criticato duramente la decisione delle autorità austriache di annullare il visto di «Mohammad Eslami» per partecipare a questa sessione.

Uljanov ha detto che i paesi occidentali hanno lanciato una campagna di «illegalità dei visti» per regolare i conti con i paesi che non accettano.

Il rappresentante permanente della Russia a Vienna ha sottolineato che l'Austria con questa azione ha manifestamente violato i suoi obblighi nell'accordo relativo all'ubicazione della sede dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e le autorità di questo paese non avevano una base reale per impedire l'ingresso del capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran.

Egli in un'altra parte del suo discorso ha considerato gli sforzi di Inghilterra, Francia e Germania per attivare il meccanismo di ritorno automatico delle precedenti sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro l'Iran dal punto di vista giuridico «non validi».

Uljanov riferendosi alla risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha sottolineato che le disposizioni di questa risoluzione sono scadute il 18 ottobre 2025 e pertanto gli sforzi dei paesi europei per attivare il meccanismo di ritorno delle sanzioni sono privi di base giuridica.