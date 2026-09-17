Il maggior generale Rezaei: gli americani devono conquistare la nostra fiducia

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, il maggior generale Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, ha incontrato e colloquiato con Bafel Talabani, presidente dell’Unione Patriottica del Kurdistan iracheno.

In questo incontro, il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale ha sottolineato la necessità di affrontare la questione dei gruppi terroristici, creare sicurezza ai confini e aumentare la cooperazione economica.

Il maggior generale Rezaei, sottolineando inoltre la necessità di affrontare la questione dei gruppi terroristici e di creare sicurezza ai confini, ha lanciato un avvertimento riguardo alle attività di Israele nella regione del Kurdistan. Ha inoltre sottolineato la necessità di aumentare e migliorare la cooperazione economica.

Ha continuato: non ci fidiamo affatto dell’America, e devono intraprendere azioni concrete e conquistare la nostra fiducia.

Bafel Talabani, presidente dell’Unione Patriottica del Kurdistan iracheno, in questo incontro, accogliendo con favore il miglioramento della cooperazione economica, di sicurezza e diplomatica, ha sottolineato la necessità di risolvere il problema dei gruppi e di creare sicurezza ai confini.