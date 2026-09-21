La più recente affermazione dei terroristi del CENTCOM contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando la rete Al-Jazeera, il Comando centrale dell'esercito terrorista americano (CENTCOM) oggi lunedì, pubblicando un messaggio, ha affermato di aver finora cambiato la rotta di 110 navi commerciali nell'ambito del piano di rafforzamento del blocco navale dell'Iran.
Questa entità terroristica, proseguendo la sua affermazione al fine di rafforzare il morale dei suoi militari di fronte alle forze di difesa iraniane, ha affermato: fino ad oggi, abbiamo cambiato la rotta di 110 navi commerciali per garantire il rispetto delle normative relative al blocco dell'Iran!
L'entità terroristica menzionata aveva già in precedenza formulato affermazioni simili.
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