Messaggio della Guida Suprema dell'Iran in seguito alla scomparsa dell'Ayatollah al-Uzma Shubairi

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, la Guida Suprema della Rivoluzione Islamica ha espresso le sue condoglianze per la scomparsa dell'Ayatollah al-Uzma Shubairi, che l'Altissimo sia soddisfatto di lui, eminente giurista e uno dei ricercatori di primo livello dello sciismo.

Nel nome di Allah, il Misericordioso, il Clementissimo

La triste notizia della scomparsa del grande maestro, l'eminente giurista Ayatollah al-Uzma Shubairi, che l'Altissimo sia soddisfatto di lui, è giunta. Questo venerato sapiente ha trascorso tutta la sua benedetta vita, ad eccezione dei primi pochi anni dell'infanzia, sul cammino dell'apprendimento, dell'insegnamento e della ricerca, ed è sempre stato considerato dai suoi coetanei e colleghi di generazione, nonché dai suoi maestri, come una personalità dedita alla ricerca e profondamente riflessiva. La sua padronanza delle varie discipline relative alla deduzione delle norme religiose era accompagnata da finezza e dall'attenzione a tutti i dettagli. Le sessioni di lezione di questo grande uomo, anche quando il numero dei partecipanti non superava poche persone, erano note come sessioni di studio approfondito e di esame minuzioso, e ciò a ragione.

Grazie a Dio, negli ultimi tre decenni circa, molti hanno avuto l'onore di beneficiare della sua preziosa presenza nella misura delle proprie capacità e di trarre nutrimento per i propri circoli scientifici e per il proprio insegnamento. La sua presenza era un luogo di dare e di ricevere, anche quando dopo la lezione si dirigeva verso la sua nobile dimora. Oltre alla sua indiscutibile autorità scientifica, il suo comportamento modesto e paterno verso gli studenti e i sapienti era anch'esso evidente e istruttivo.

Senza dubbio, la perdita di questa eminente personalità ha creato una lacuna nelle fila dei ricercatori di primo livello dello sciismo nell'epoca contemporanea, il cui compenso richiederà forse molto tempo. Esprimo le mie condoglianze per questa sciagura al nostro signore, che l'Altissimo affretti la sua nobile apparizione, e alle scuole religiose, in particolare ai suoi allievi e ai suoi sostenitori, e in special modo alla sua nobile famiglia che ha formato sapienti e virtuosi, e chiedo all'Altissimo Signore, il Potente e il Sublime, l'elevazione dei gradi per questo grande uomo.