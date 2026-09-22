Test riuscito di una nuova arma dei Pasdaran per colpire una portaerei americana

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il generale Hossein Mohebbi, portavoce del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, in un'intervista sull'uso di una nuova arma per colpire una nave americana, ha dichiarato: «Naturalmente, non devo divulgare i dettagli della nuova arma e delle nuove armi».

Ha aggiunto: «Come il mondo ha osservato e come io stesso ho menzionato in vari interventi, stiamo costantemente aumentando le nostre capacità militari e produciamo e testiamo nuove armi per difenderci e respingere il male dei nemici».

Il portavoce dei Pasdaran ha continuato: «Il primo caso che avete menzionato è stato uno dei nostri test su una portaerei, e grazie a Dio anche il suo test ha funzionato bene».

Mohebbi ha sottolineato: «Se, per avventura, dovesse verificarsi una nuova aggressione, noi, oltre a questa arma, porteremo in campo, se Dio vuole, anche altre armi».