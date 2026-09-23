Operazione antisionista a Beit Aour e reazione di Hamas

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il Movimento di resistenza islamica della Palestina (Hamas) oggi pomeriggio mercoledì in una dichiarazione in reazione all'operazione antisionista a Ramallah ha annunciato che l'operazione «eroica» di questa sera contro un gruppo di militari sionisti vicino al checkpoint di Beit Aour, a ovest di Ramallah, che secondo loro è stata effettuata da uno dei palestinesi, è una risposta naturale alle azioni dei coloni e dei leader occupanti, nonché alle loro ripetute incursioni nella moschea Al-Aqsa e alla profanazione dei luoghi sacri islamici.

In questa dichiarazione è stato sottolineato: i crimini degli occupanti e delle milizie dei coloni e la continua violazione dei diritti del popolo e della terra di Palestina in Cisgiordania occupata non avranno per loro altro risultato che ulteriori fallimenti e colpi.

Hamas ha poi sottolineato che i palestinesi e i giovani protestatari in Cisgiordania e a Gerusalemme occupata devono intensificare la resistenza in tutte le sue forme e con tutti i suoi mezzi nel confronto con gli occupanti e i coloni in tutte le terre occupate.

In precedenza, i media del regime sionista avevano riferito di un'operazione antisionista per mezzo di un veicolo sulla strada n. 443 in Cisgiordania. Il quarto canale del regime sionista ha riferito del grave ferimento di uno dei sionisti, e alcune fonti hanno annunciato un numero maggiore di feriti. L'esecutore di questa operazione è stato preso di mira dal fuoco degli occupanti.

In seguito a questo incidente, un gran numero di militari è stato inviato sul luogo del checkpoint dove è stata effettuata l'operazione. I media ebraici hanno ammesso che la persona che è stata presa di mira dall'operazione di investimento in Cisgiordania e che è stata gravemente ferita è un militare sionista.