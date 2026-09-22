Macron: Mi sono accordato con Trump per ridurre le tensioni sul mercato dell'energia

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, «Emmanuel Macron», il presidente della Francia, ha annunciato un accordo con Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, per ridurre le tensioni sui mercati dell'energia, proteggere le infrastrutture del Medio Oriente e la navigazione nello Stretto di Hormuz e tentare di fermare temporaneamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e civili dell'Ucraina.

Macron ha anche detto che le due parti hanno convenuto di coordinare i loro sforzi per raggiungere un'interruzione temporanea degli attacchi contro le infrastrutture energetiche e le infrastrutture civili dell'Ucraina.

Il presidente della Francia ha sottolineato che bisogna iniziare il prima possibile negoziati seri sulle condizioni per l'instaurazione della pace tra Russia e Ucraina.