Pezeshkian: L'Iran e il Pakistan possono soddisfare le proprie esigenze

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Massoud Pezeshkian, il presidente del nostro paese, questa sera lunedì in un incontro con Seyed Mohsen Naqvi, ministro dell'Interno del Pakistan, esprimendo soddisfazione per il corso crescente delle relazioni tra Teheran e Islamabad, ha sottolineato la necessità di rafforzare ed espandere la cooperazione bilaterale in vari settori, tra cui commercio, energia, turismo, investimenti e scambi culturali e scientifici.

Il presidente, riferendosi all'aumento significativo del livello delle relazioni tra i due paesi, ha dichiarato: siamo lieti che seguiate continuamente il processo di cooperazione bilaterale e speriamo che queste interazioni continuino in tutti i campi con maggiore serietà.

Pezeshkian, riferendosi anche al processo di interazione in espansione tra i paesi islamici, ha precisato: crediamo che le azioni e le pressioni degli Stati Uniti abbiano gettato le basi per l'aumento della convergenza e dell'interazione continua tra i paesi islamici, e i numerosi incontri e consultazioni tra le delegazioni iraniane e pakistane ne sono un chiaro esempio.

Il presidente, sottolineando la necessità di rafforzare gli investimenti comuni e aumentare i collegamenti tra i vari settori dei due paesi, ha osservato: speriamo che con lo sviluppo degli investimenti comuni, l'espansione dei collegamenti e la facilitazione della cooperazione economica, assisteremo a un approfondimento ancora maggiore delle relazioni tra Iran e Pakistan.