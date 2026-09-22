Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il giornale italiano "La Repubblica", citando fonti governative di alto livello, ha rivelato che questo paese sta rapidamente e in modo segreto trasferendo e spostando alcuni dei suoi caccia presso la base aerea di Taif in Arabia Saudita.

Secondo questo rapporto, le autorità italiane temono che i suddetti caccia possano essere oggetto di attacchi delle forze yemenite. In precedenza, questa base era già stata oggetto delle forze armate dello Yemen, e uno degli Eurofighter era stato gravemente danneggiato.

Fonti informate hanno sottolineato che due aerei da trasporto militare di tipo C-130J erano in cima alle attrezzature e agli equipaggiamenti che sono stati rapidamente spostati a causa dell'esposizione a un pericolo diretto e grave. Nel frattempo, centinaia di militari italiani sono ancora stanziati all'interno della base di Taif, e i servizi di intelligence a Roma stanno esaminando opzioni di ritiro parziale o completo delle forze.

I rapporti pubblicati indicano che le autorità yemenite hanno comunicato all'Italia che non sono in guerra con questo paese, ma cosa fanno i caccia italiani in Arabia Saudita?

Va notato che i sistemi di difesa aerea dell'Arabia Saudita non sono in grado di far fronte agli attacchi dello Yemen e di proteggere le basi militari di questo paese e le basi straniere.