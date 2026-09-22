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Azione urgente e segreta dell'Italia per paura degli attacchi dello Yemen

22 settembre 2026 - 11:06
Codice notizia: 1868637
Source: ABNA24
Azione urgente e segreta dell'Italia per paura degli attacchi dello Yemen

Un giornale italiano ha evidenziato l'azione urgente e segreta di questo paese nei confronti della base dell'Arabia Saudita per paura degli attacchi dello Yemen.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il giornale italiano "La Repubblica", citando fonti governative di alto livello, ha rivelato che questo paese sta rapidamente e in modo segreto trasferendo e spostando alcuni dei suoi caccia presso la base aerea di Taif in Arabia Saudita.

Secondo questo rapporto, le autorità italiane temono che i suddetti caccia possano essere oggetto di attacchi delle forze yemenite. In precedenza, questa base era già stata oggetto delle forze armate dello Yemen, e uno degli Eurofighter era stato gravemente danneggiato.

Fonti informate hanno sottolineato che due aerei da trasporto militare di tipo C-130J erano in cima alle attrezzature e agli equipaggiamenti che sono stati rapidamente spostati a causa dell'esposizione a un pericolo diretto e grave. Nel frattempo, centinaia di militari italiani sono ancora stanziati all'interno della base di Taif, e i servizi di intelligence a Roma stanno esaminando opzioni di ritiro parziale o completo delle forze.

I rapporti pubblicati indicano che le autorità yemenite hanno comunicato all'Italia che non sono in guerra con questo paese, ma cosa fanno i caccia italiani in Arabia Saudita?

Va notato che i sistemi di difesa aerea dell'Arabia Saudita non sono in grado di far fronte agli attacchi dello Yemen e di proteggere le basi militari di questo paese e le basi straniere.

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