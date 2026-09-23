Sanaa: se l'America interviene per sostenere l'Arabia Saudita, attaccheremo i suoi interessi

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, un consigliere militare dell'esercito e dei combattenti yemeniti ha detto oggi mercoledì all'AFP che se Washington interviene per sostenere l'Arabia Saudita nel conflitto in Yemen o tenta di aprire lo Stretto di Bab al-Mandab, questo gruppo attaccherà gli interessi dell'America in Asia occidentale.

Abed Mohammad al-Thawr, consigliere militare dello Yemen, a questo proposito ha detto: se l'America osa effettuare un intervento militare con le sue flotte o tenta di prendere il controllo di Bab al-Mandab, questa azione per loro e per chiunque altro è una linea rossa.

Questo consigliere militare yemenita ha sottolineato: combatteremo su questo.