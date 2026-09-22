Neutralizzazione di un'operazione terroristica del servizio di intelligence saudita a Sanaa

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Hizam al-Assad, membro eminente dell'ufficio politico del movimento Ansarullah dello Yemen, pubblicando un post, ha annunciato che le forze di sicurezza sono riuscite a neutralizzare un'operazione terroristica del regime saudita mediante moto imbottite di esplosivo e elementi kamikaze contro alcuni mercati e moschee di Sanaa.

Ha aggiunto che questa operazione è stata neutralizzata senza danni o perdite, e le persone coinvolte, tutte legate al servizio di intelligence saudita, sono state arrestate.

Al-Assad ha dichiarato: «Questa operazione terroristica ricorda l'operazione terroristica contro le moschee a Sanaa e Saada nel marzo 2015 da parte di kamikaze sauditi durante la preghiera del venerdì. Il servizio di intelligence saudita in precedenza aveva anche preso di mira piazza Tahrir di Sanaa nel 2014, e nel 2013 12 kamikaze sauditi hanno attaccato l'ospedale Al-Ardi di Sanaa.»

Ha precisato: «Il riutilizzo di questi strumenti terroristici da parte del regime saudita dimostra la sua natura daeshista e takfirista e la sconfitta di fronte alla volontà del popolo yemenita.»