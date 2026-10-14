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La paura di Netanyahu di perdere le elezioni; affermazioni contro l'Iran e la Resistenza

14 ottobre 2026 - 11:15
Codice notizia: 1877952
Source: ABNA24
La paura di Netanyahu di perdere le elezioni; affermazioni contro l'Iran e la Resistenza

Il Primo Ministro del regime sionista alla vigilia delle elezioni, mentre esprimeva preoccupazione per la vittoria del corrente rivale, attraverso la proiezione e la presentazione di affermazioni anti-iraniane, ha affermato che l'Asse della Resistenza cerca di rovesciare il suo gabinetto.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, «Benjamin Netanyahu», il Primo Ministro del regime sionista, in una conversazione con il canale televisivo 14 di questo regime, mentre esprimeva preoccupazione per i risultati delle prossime elezioni, ha chiesto ai correnti di destra e ai suoi sostenitori di presentarsi alle urne con la massima partecipazione.

Netanyahu nella continuazione delle sue solite proiezioni ha affermato che l'Iran, Hamas e Hezbollah cercano di rovesciarlo e tenteranno di perturbare il processo elettorale.

Egli, ripetendo affermazioni infondate contro il programma nucleare iraniano, ha affermato che non permetterà a Teheran di ottenere armi nucleari.

Il Primo Ministro del regime sionista ha anche, per incoraggiare gli elettori che sostengono il corrente di destra, affermato che la vittoria della coalizione rivale significherebbe un ritiro da Gaza e dal Libano, lo scioglimento dei media che sostengono il gabinetto e la formazione di uno stato palestinese indipendente.

Ha sottolineato che in caso di vittoria alle elezioni, non accetterà in nessun caso un ritiro dalla Cisgiordania e la formazione di uno stato palestinese.

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