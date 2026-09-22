Gli sforzi della Germania per contenere le conseguenze della guerra contro l'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando l'agenzia di stampa tedesca, il governo di questo paese intende presentare piani per ridurre i prezzi della benzina e del diesel, poiché a causa delle tensioni nella regione e dell'aggressione americana contro l'Iran i prezzi della benzina in Francia e Germania sono aumentati bruscamente.

Secondo questo rapporto, la tassa applicata sull'energia, in particolare benzina e diesel, dovrebbe essere ridotta di 14 centesimi per litro.

Il Ministero delle Finanze tedesco prevede che questa misura comporterà una riduzione delle entrate fiscali per un importo di 2,85 miliardi di dollari.

Il prezzo del diesel in Francia ha anche stabilito un nuovo record e ha raggiunto 2,41 euro (2,76 dollari) per litro. Nel frattempo, le interruzioni nella catena di trasmissione dell'energia e del carburante nel mondo a causa della guerra contro l'Iran e delle tensioni nello Stretto di Hormuz continuano, e i mercati mondiali stanno assistendo a una carenza di carburante e a un forte aumento del suo prezzo.

Inoltre, il prezzo medio per litro di benzina senza piombo con ottano 98 ha superato 2,28 euro (2,61 dollari). Il prezzo medio della benzina con ottano 95, che è il tipo di benzina più venduto in Francia, ha anche superato 2,17 euro (2,48 dollari) per litro e per più di 10 giorni è rimasto al di sopra del record registrato nel 2022.

I rapporti ufficiali pubblicati dal governo francese mostrano che l'11 per cento delle stazioni di servizio in tutto il paese è vuoto di benzina o diesel, e questo numero in alcune regioni raggiunge il 16 per cento.