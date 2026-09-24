L’ultima azione ostile del Canada contro l’Iran

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA che cita l’agenzia di stampa Anadolu, il Canada oggi, mercoledì, ha annunciato nuove sanzioni contro funzionari ed entità iraniani.

Il pretesto di Ottawa per questa azione ostile è la sorveglianza digitale e altri casi asseriti di presunte violazioni dei diritti umani!

Il Ministero degli Affari Esteri del Canada in una dichiarazione ha annunciato che Anita Anand, ministra degli Affari Esteri, «oggi ha annunciato che il Canada impone sanzioni contro 5 persone e 5 entità, in base al regolamento sulle misure economiche speciali (Iran)».

Secondo il rapporto di Anadolu, il Canada da ottobre 2022 fino ad ora, nel quadro delle corrispondenti misure anti-iraniane, ha imposto 24 cicli di sanzioni contro 237 persone e 265 entità iraniane!