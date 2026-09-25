Media israeliani: il discorso di Netanyahu ha mostrato la profondità dell'isolamento di Israele

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Arabi 21, i media del regime sionista avevano principalmente uno sguardo negativo sul discorso di Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il giornale in ebraico «Yedioth Ahronoth» ha descritto il discorso di Netanyahu come aggressivo, arrogante e privo di qualsiasi visione reale, e ha scritto che Netanyahu parlava a un mondo che non è più in grado di sentire le sue parole.

Questo giornale, esaminando il testo del discorso e le relative analisi, ha riflesso le dichiarazioni aspre di Netanyahu riguardo al ritiro delle delegazioni internazionali.

I media ebraici hanno segnalato la scena del ritiro di massa delle delegazioni diplomatiche nel momento in cui Netanyahu saliva sul podio, e l'hanno considerata una prova della profondità dell'isolamento internazionale che Tel Aviv deve affrontare.

Diversi giornali e siti di notizie in ebraico hanno annunciato che il discorso di Netanyahu era essenzialmente rivolto alla società sionista e finalizzato allo sfruttamento elettorale. Il giornale «Yedioth Ahronoth» ha scritto che l'uso da parte di Netanyahu di un tono infuocato mirava a creare clip video per un uso successivo nelle campagne elettorali del partito Likud.