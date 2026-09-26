Trump ha respinto la proposta dell'Iran di aprire lo Stretto di Hormuz!

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita l'agenzia di stampa Al-Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, oggi sabato, ripetendo le sue posizioni ostili contro Teheran, ha affermato: Respingo la proposta dell'Iran.

Secondo l'annuncio di questo media, il presidente degli Stati Uniti, nonostante abbia l'esperienza del fallimento della «pressione massima» contro l'Iran nel suo primo mandato presidenziale, ha affermato: Respingo qualsiasi accordo in cui l'Iran, a causa delle gravi perdite subite, cerchi di riprendere immediatamente il commercio!

Donald Trump, contrariamente ai rapporti ufficiali pubblicati secondo cui lo Stretto di Hormuz è chiuso a causa dell'insorgenza di insicurezza da parte sua dopo l'aggressione illegale contro l'Iran, e anche con l'obiettivo di influenzare i mercati energetici, ha affermato: Stiamo ottenendo una grande vittoria e abbiamo il controllo completo dello Stretto di Hormuz. Enormi quantità di petrolio passano attraverso lo Stretto di Hormuz, e ieri sera 29 navi lo hanno attraversato!

Lui, nel tentativo di scagionarsi dalla creazione della crisi del carburante nei paesi occidentali che si è verificata dopo che lo Stretto strategico di Hormuz è diventato insicuro, ha affermato: L'Iran vuole aprire immediatamente lo Stretto di Hormuz, perché ha subito gravi perdite! L'Iran vuole un accordo, e anch'io amo concludere accordi, ma questa proposta è inaccettabile. Teheran ha subito perdite a causa della mancata ricezione di fondi, mentre la sua fonte di reddito è assicurata attraverso lo Stretto di Hormuz. L'Iran, chiudendo lo Stretto di Hormuz, si è messo in un vicolo cieco, e abbiamo imposto contro di esso il blocco più severo della storia militare. Abbiamo creato un muro d'acciaio attorno allo Stretto di Hormuz, e l'Iran, a causa di questo blocco, non ha più soldi!

Trump in risposta alla domanda di un giornalista se «vuoi solo i media che ti sostengono?», ha cercato di definire così i media che smascherano la sua incompetenza: Voglio notizie vere, non notizie false come voi. Amo la stampa libera. Quello che non mi piace è la stampa falsa!