Pressione degli Stati Uniti sui paesi per farli aderire alle sanzioni contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il Wall Street Journal ha riferito che il governo americano, intensificando la pressione su vari paesi, cerca di limitare i collegamenti finanziari, bancari e di trasporto dell'Iran con il mondo e di isolare Teheran ancora di più.

Un ex funzionario della banca Citi che ora lavora nel Ministero del Tesoro americano, in un viaggio segreto in diversi paesi, ha avvertito che la continuazione della cooperazione con l'Iran potrebbe avere conseguenze finanziarie per questi paesi.

Secondo questo rapporto, il funzionario americano ha chiesto ai paesi di fermare i voli legati all'Iran e di tagliare o limitare i collegamenti delle loro banche con le istituzioni finanziarie iraniane. Washington utilizza la leva dell'accesso dei paesi al sistema finanziario americano per esercitare pressione sui partner commerciali dell'Iran.

Il Wall Street Journal scrive che questa campagna di pressione ha preso di mira anche paesi che in precedenza non avevano la volontà di allinearsi completamente alle sanzioni americane contro l'Iran. L'obiettivo del governo Trump, attraverso la limitazione dei canali bancari, commerciali e di trasporto, è ridurre le fonti di reddito e l'accesso dell'Iran all'economia globale.

Questo giornale ha anche riferito che la pressione degli Stati Uniti si è intensificata in una situazione in cui la guerra tra Iran e Stati Uniti e le restrizioni imposte nello Stretto di Hormuz hanno influenzato il commercio e il trasporto regionali.