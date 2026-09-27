La colère de Netanyahou face à l'union des partis d'opposition contre lui

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant Al-Jazeera, Benjamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, en publiant un post sur les réseaux sociaux, a écrit qu'Eisenkot, chef du parti Yesh Atid, avec Avigdor Lieberman, Golan, Bennett et les partis arabes, formera un cabinet de gauche après les élections.

Il a ajouté : Seul un grand Likoud (le parti de Netanyahou) les arrêtera.

Bezalel Smotrich, ministre des Finances du cabinet de Netanyahou, également, critiquant l'union des opposants, a souligné que leur décision est dangereuse.

Précédemment, la chaîne 12 de télévision du régime sioniste a rapporté que les dirigeants du soi-disant « groupe du changement » ont tenu une réunion chez Yaïr Lapid, chef du courant d'opposition, à Tel-Aviv et se sont engagés à arrêter les attaques mutuelles les uns contre les autres.

Selon ce rapport, les dirigeants de 5 partis d'opposition dans les territoires occupés ont souligné lors de cette réunion qu'ils s'efforceront d'écarter Netanyahou, d'attirer les voix contre lui et de former un cabinet alternatif.