Affermazione di Tel Aviv riguardo all'assassinio di uno dei comandanti delle brigate Al-Qassam

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando RT, Benjamin Netanyahu, il primo ministro, e Israel Katz, il ministro della Guerra del regime sionista, in una dichiarazione congiunta, hanno affermato che Izz al-Din al-Bik, il comandante della brigata nord della Striscia di Gaza appartenente alle brigate Al-Qassam, è stato ucciso.

In questa dichiarazione si afferma che i militari sionisti hanno proceduto all'assassinio di questo comandante palestinese.

Al-Bik ha assunto il comando della brigata nord della Striscia di Gaza nel corso della guerra dopo l'assassinio di Ahmad al-Ghandour da parte del regime sionista nel 2023. Fonti palestinesi hanno anche annunciato che l'assassinio di al-Bik è avvenuto dopo un attacco a un appartamento nel quartiere di an-Nasr situato a ovest della città di Gaza.

Nonostante il presunto cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, le aggressioni, gli assassinii e i crimini del regime sionista contro gli abitanti di questa striscia continuano.

La settimana scorsa anche il regime sionista aveva affermato l'assassinio di Mohammed Abu al-Alwan, il capo degli affari finanziari del movimento Hamas nella Striscia di Gaza.