CENTCOM: le operazioni della coalizione americana continueranno dalla Giordania

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Brad Cooper, comandante del Comando centrale americano noto come CENTCOM, ha annunciato che con la consegna della responsabilità principale della sicurezza dell'Iraq al governo di questo paese e alle forze irachene, le forze americane e la coalizione stazionate nella regione rimarranno pronte ad affrontare quella che ha chiamato la minaccia dell'ISIS.

Secondo questo rapporto, il quartier generale della cosiddetta «operazione Inherent Resolve», che è stato formato con l'obiettivo di affrontare l'ISIS, è ora stanziato in Giordania e continua le sue attività da questo paese.

In precedenza il Pentagono aveva annunciato che gli Stati Uniti e i loro alleati nella coalizione internazionale avevano ufficialmente terminato la cosiddetta operazione «Inherent Resolve» in Iraq.

Il Pentagono ha aggiunto che con la fine di questa operazione la missione della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti viene trasferita agli sforzi di sicurezza sotto la guida dell'Iraq, e questi sforzi sostengono le relazioni di sicurezza bilaterali tra Washington e Baghdad.

Il 18 gennaio 2026, il Comitato militare supremo iracheno ha annunciato la fine della missione della coalizione e il completamento dell'evacuazione delle basi e dei quartier generali di comando nelle regioni federali dai consiglieri della coalizione, inclusa la base di Ain al-Assad e il quartier generale del comando delle operazioni congiunte. Ciò avviene mentre il supporto logistico alle operazioni in Siria continua attraverso una base aerea a Erbil.