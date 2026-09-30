Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando «Axios», questo sito di notizie americano, in una serie di reportage con un approccio minaccioso, ha affermato che Trump potrebbe, dopo le elezioni, ordinare un'ampia operazione militare contro l'Iran.

Questo media inoltre, in un'affermazione, ha messo in dubbio il processo di progresso nei negoziati e ha affermato che Washington non ha la capacità di accettare le richieste della parte iraniana.

Axios, citando le sue fonti informate, ha affermato che il team negoziale iraniano ha sottolineato che finché l'America non adempirà ai suoi impegni (ritorno al memorandum d'intesa), Teheran non concederà alcun vantaggio.

Ciò avviene mentre gli osservatori politici valutano la pubblicazione di tali reportage alla vigilia delle elezioni come parte della guerra psicologica e delle pressioni politiche dei correnti radicali in America per influenzare il processo dei negoziati e fare ricatti.