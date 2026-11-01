Gargash non vogliamo assistere a un nuovo ciclo di confronto

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Sky News Anwar Gargash consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti domenica ha espresso la speranza che riguardo alla guerra in Medio Oriente si realizzi un'apertura diplomatica

Gargash durante l'incontro annuale del dialogo di Manama nella capitale del Bahrein ha dichiarato speriamo che si realizzi un'apertura diplomatica non vogliamo assistere a un altro ciclo di confronto Tuttavia come abbiamo mostrato in occasioni precedenti siamo pronti al peggior scenario

Il consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti ha affermato che la fiducia verso l'Iran è stata scossa il transito nello Stretto di Hormuz deve tornare alla situazione precedente al 28 febbraio

Ha aggiunto che la sicurezza dei paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo è legata l'una all'altra e tutto ciò che influisce su uno di questi paesi influenzerà anche gli Emirati Arabi Uniti