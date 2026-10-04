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Dichiarazione di Yahya Sari sull'aggressione dell'Arabia Saudita contro lo Yemen

4 ottobre 2026 - 23:09
Codice notizia: 1873792
Source: ABNA24
Dichiarazione di Yahya Sari sull'aggressione dell'Arabia Saudita contro lo Yemen

Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha annunciato: Il totale degli attacchi aggressivi sauditi, compresi gli attacchi aerei e missilistici, dall'inizio dell'escalation dei conflitti ha raggiunto 1516 casi.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masira, Yahya Sari, portavoce delle forze armate dello Yemen, oggi domenica in una dichiarazione ha annunciato: Gli aerei del nemico saudita nelle ultime 24 ore hanno effettuato 106 attacchi aerei e missilistici (contro il popolo yemenita oppresso).

Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha continuato: Gli attacchi aerei sauditi hanno preso di mira aree civili a Sanaa (la capitale) e nelle province di Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah e Saada. Gli attacchi aerei di Riyadh sono stati effettuati da caccia F-15 e Typhoon decollati dalle basi di «Khamis Mushait» e «Taif», e gli attacchi missilistici sono stati lanciati dalla regione di «Najran».

Yahya Sari ha poi aggiunto: Il totale degli attacchi aggressivi sauditi dall'inizio dell'escalation dei conflitti ha raggiunto 1516 casi.

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