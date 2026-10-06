Araghtchi: L'Iran difende risolutamente i propri interessi e la sicurezza nazionale

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ararat Mirzoyan, ministro degli Esteri della Repubblica di Armenia, che si è recato a Teheran a capo di una delegazione diplomatica, questa mattina, lunedì, ha incontrato e colloquiato con Seyed Abbas Araghtchi, ministro degli Esteri del nostro paese.

In questo incontro si è discusso e si sono scambiate opinioni sulle relazioni Teheran-Erevan, e le parti, passando in rassegna il corso crescente della cooperazione bilaterale in vari settori di interesse comune ai due paesi, hanno sottolineato la determinazione dei leader dell'Iran e dell'Armenia a sviluppare e approfondire le relazioni.

Il ministro degli Esteri del nostro paese, menzionando i legami antichi e duraturi dei due popoli iraniano e armeno, ha sottolineato l'approccio della Repubblica Islamica dell'Iran nello sforzo di espandere le relazioni con i vicini, in particolare nella regione del Caucaso e dell'Asia Centrale.

Ha dichiarato che la Repubblica Islamica attribuisce un valore e un'importanza particolari alle relazioni amichevoli e sempre crescenti con l'Armenia e considera il rafforzamento crescente delle interazioni e delle relazioni con i paesi della regione del Caucaso e dell'Asia Centrale come garanzia di sicurezza e pace per tutti i paesi della regione e come fattore di crescita economica e prosperità per i popoli della regione.

Il ministro degli Esteri dell'Armenia, esprimendo soddisfazione per il viaggio a Teheran, ha sottolineato il carattere strategico delle relazioni tra Iran e Armenia e la continuità e l'impegno di Erevan verso l'espansione della cooperazione con l'Iran, ed ha espresso la speranza che con la firma dell'accordo di partenariato strategico globale tra Iran e Armenia, le relazioni tra i due paesi si approfondiscano ulteriormente.

I ministri degli Esteri di Iran e Armenia in questo incontro hanno consultato sulle modalità per rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori economico, politico, commerciale, dei trasporti e dell'energia.