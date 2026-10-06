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Araghtchi: L'Iran difende risolutamente i propri interessi e la sicurezza nazionale

6 ottobre 2026 - 11:46
Codice notizia: 1874455
Source: ABNA24
Araghtchi: L'Iran difende risolutamente i propri interessi e la sicurezza nazionale

Il ministro degli Esteri del nostro paese ha dichiarato: Abbiamo difeso e difenderemo risolutamente i nostri interessi e la nostra sicurezza nazionale, e allo stesso tempo non abbiamo mai tardato nell'utilizzare gli strumenti della diplomazia per prevenire l'escalation delle tensioni.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ararat Mirzoyan, ministro degli Esteri della Repubblica di Armenia, che si è recato a Teheran a capo di una delegazione diplomatica, questa mattina, lunedì, ha incontrato e colloquiato con Seyed Abbas Araghtchi, ministro degli Esteri del nostro paese.

In questo incontro si è discusso e si sono scambiate opinioni sulle relazioni Teheran-Erevan, e le parti, passando in rassegna il corso crescente della cooperazione bilaterale in vari settori di interesse comune ai due paesi, hanno sottolineato la determinazione dei leader dell'Iran e dell'Armenia a sviluppare e approfondire le relazioni.

Il ministro degli Esteri del nostro paese, menzionando i legami antichi e duraturi dei due popoli iraniano e armeno, ha sottolineato l'approccio della Repubblica Islamica dell'Iran nello sforzo di espandere le relazioni con i vicini, in particolare nella regione del Caucaso e dell'Asia Centrale.

Ha dichiarato che la Repubblica Islamica attribuisce un valore e un'importanza particolari alle relazioni amichevoli e sempre crescenti con l'Armenia e considera il rafforzamento crescente delle interazioni e delle relazioni con i paesi della regione del Caucaso e dell'Asia Centrale come garanzia di sicurezza e pace per tutti i paesi della regione e come fattore di crescita economica e prosperità per i popoli della regione.

Il ministro degli Esteri dell'Armenia, esprimendo soddisfazione per il viaggio a Teheran, ha sottolineato il carattere strategico delle relazioni tra Iran e Armenia e la continuità e l'impegno di Erevan verso l'espansione della cooperazione con l'Iran, ed ha espresso la speranza che con la firma dell'accordo di partenariato strategico globale tra Iran e Armenia, le relazioni tra i due paesi si approfondiscano ulteriormente.

I ministri degli Esteri di Iran e Armenia in questo incontro hanno consultato sulle modalità per rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori economico, politico, commerciale, dei trasporti e dell'energia.

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