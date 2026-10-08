Il team di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha esaminato la sua strategia verso l'Iran e Ansar Allah

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'emittente Al-Jazeera, l'emittente NBC News americana, citando un funzionario di Washington, ha affermato che l'Iran e gli Stati Uniti, nell'ambito di negoziati indiretti, questo mese a New York hanno parlato del programma nucleare iraniano.

Questo funzionario ha aggiunto che le due parti, nel corso dei loro negoziati indiretti questo mese a New York, hanno discusso del tema del programma nucleare iraniano.

Il funzionario americano ha inoltre affermato che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha parlato con il suo team di sicurezza nazionale della possibilità di riprendere le operazioni contro l'Iran nelle prossime settimane.

Secondo questo rapporto, Trump ha anche esaminato l'opzione di effettuare attacchi contro l'Iran prima delle elezioni di metà mandato.

Funzionari americani hanno detto a NBC che il team di sicurezza nazionale del governo americano ha anche esaminato la strategia di Washington verso l'Iran e il movimento yemenita Ansar Allah.

Un funzionario americano a questo proposito ha aggiunto che il governo di questo paese sta cercando di raggiungere un accordo con l'Iran che affronti questioni fondamentali, incluso il programma nucleare iraniano.

Affermazione di Axios: Il Pentagono si prepara a riprendere le operazioni militari in Iran

Il sito di notizie Axios, citando diversi funzionari americani, ha affermato che il Pentagono ha ordinato al Comando centrale americano (CENTCOM) di completare i preparativi per riprendere le operazioni in Iran.

Axios ha anche riferito, citando un funzionario della Casa Bianca, che tutte le opzioni riguardanti l'Iran sono in ogni momento a disposizione di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti.

Secondo questo rapporto, un funzionario del Pentagono ha anche detto che la missione di questo ministero è preparare le opzioni militari e presentarle a Trump.

Axios ha inoltre affermato, citando le sue fonti, che la ripresa delle operazioni di combattimento in Iran potrebbe includere attacchi contro obiettivi nel settore energetico, nelle infrastrutture e nelle strutture nucleari.