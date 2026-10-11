Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Maalomah, Muin al-Kazimi, membro della coalizione del Quadro di coordinamento iracheno, ha sottolineato che il governo americano continua a cercare di espandere la propria influenza nei settori vitali dell'economia irachena.

Ha aggiunto: gli Stati Uniti cercano di imporre una tutela economica sull'Iraq e di impadronirsi delle decisioni strategiche e sensibili, in particolare nei settori del petrolio e dell'energia.

Al-Kazimi ha dichiarato: nella fase attuale dobbiamo liberare il settore del petrolio e dell'energia dall'influenza americana e fermare il monopolio delle compagnie americane nei progetti di investimento. Altrimenti la sicurezza energetica dell'Iraq sarà esposta a ricatti stranieri. Dobbiamo anche cooperare con altre grandi compagnie in Oriente e in Occidente.

Questi avvertimenti arrivano mentre sono in corso sforzi per collegare il petrolio iracheno al Mediterraneo attraverso grandi compagnie americane come «Chevron»; le stesse compagnie che sono responsabili dello sfruttamento dei giacimenti di gas nella Palestina occupata, tra cui «Tamar» e «Leviathan». Ciò indica un tentativo di porre il settore energetico della regione sotto un unico centro di controllo sotto la supervisione di Washington; una mossa il cui obiettivo è neutralizzare il ruolo del petrolio e garantire che in futuro non venga utilizzato come leva di pressione politica o economica contro il regime sionista.