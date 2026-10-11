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Avvertimento sulle manovre americane contro il petrolio e l'energia dell'Iraq

11 ottobre 2026 - 11:46
Codice notizia: 1876568
Source: ABNA24
Avvertimento sulle manovre americane contro il petrolio e l'energia dell'Iraq

Un membro della coalizione del Quadro di coordinamento iracheno ha lanciato un avvertimento sull'influenza americana nei settori vitali dell'economia di questo paese.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Maalomah, Muin al-Kazimi, membro della coalizione del Quadro di coordinamento iracheno, ha sottolineato che il governo americano continua a cercare di espandere la propria influenza nei settori vitali dell'economia irachena.

Ha aggiunto: gli Stati Uniti cercano di imporre una tutela economica sull'Iraq e di impadronirsi delle decisioni strategiche e sensibili, in particolare nei settori del petrolio e dell'energia.

Al-Kazimi ha dichiarato: nella fase attuale dobbiamo liberare il settore del petrolio e dell'energia dall'influenza americana e fermare il monopolio delle compagnie americane nei progetti di investimento. Altrimenti la sicurezza energetica dell'Iraq sarà esposta a ricatti stranieri. Dobbiamo anche cooperare con altre grandi compagnie in Oriente e in Occidente.

Questi avvertimenti arrivano mentre sono in corso sforzi per collegare il petrolio iracheno al Mediterraneo attraverso grandi compagnie americane come «Chevron»; le stesse compagnie che sono responsabili dello sfruttamento dei giacimenti di gas nella Palestina occupata, tra cui «Tamar» e «Leviathan». Ciò indica un tentativo di porre il settore energetico della regione sotto un unico centro di controllo sotto la supervisione di Washington; una mossa il cui obiettivo è neutralizzare il ruolo del petrolio e garantire che in futuro non venga utilizzato come leva di pressione politica o economica contro il regime sionista.

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