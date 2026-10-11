Il Pentagono ha aumentato le statistiche dei militari americani uccisi nell'aggressione contro l'Iran

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando il Washington Post, il Ministero della Guerra degli Stati Uniti (Pentagono), fornendo col contagocce le statistiche delle perdite dei militari di questo paese che hanno aggredito il territorio iraniano, ha ammesso che il numero delle forze uccise di questo paese è superiore ai dati precedenti.

Secondo l'annuncio di questo media, il Pentagono ha aggiornato le sue statistiche ufficiali aggiungendo altri 2 casi di decessi.

Nelle nuove statistiche del Pentagono è stato annunciato che in seguito all'aggressione di questo paese contro il territorio iraniano, 21 militari americani sono stati uccisi e 865 persone sono rimaste ferite.

Ciò avviene mentre, per ammissione dei media americani, il governo di questo paese, e per di più alla vigilia delle elezioni di medio termine al Congresso, si astiene dal fornire dati corretti sul numero dei suoi militari uccisi e feriti durante gli attacchi di rappresaglia dell'Iran.