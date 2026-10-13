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«The Atlantic»: Trump sta impazzendo; la guerra con l'Iran lo ha paralizzato

13 ottobre 2026 - 12:19
Codice notizia: 1877523
Source: ABNA24
«The Atlantic»: Trump sta impazzendo; la guerra con l'Iran lo ha paralizzato

La rivista «The Atlantic» ha riconosciuto l'intensa rabbia di Trump per l'incapacità di porre fine alla guerra contro l'Iran.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, la rivista «The Atlantic», citando fonti vicine al presidente americano Donald Trump, ha riferito: L'incapacità di Trump di porre fine alla guerra con l'Iran lo fa infuriare e allo stesso tempo lo ha stranamente paralizzato. Questo mentre Trump era abituato che il mondo intero, dai leader ai media, gli prestasse attenzione.

Nel seguito di questo rapporto si legge: Sta perdendo la ragione perché l'Iran non ascolterà le parole di Trump. L'Iran ha ripreso le minacce alle petroliere nello Stretto di Hormuz, e il prezzo medio del diesel negli Stati Uniti ha superato la soglia di 6 dollari al gallone e ha aumentato il costo delle merci trasportate dai camion sulle autostrade del paese.

Secondo questo rapporto, i repubblicani sono terrorizzati che il prezzo elevato dell'energia possa aiutare i democratici a ottenere il controllo della Camera dei rappresentanti e del Senato alle elezioni di midterm. Trump cercava un capro espiatorio e sembra che abbia ritenuto colpevole l'Ucraina. Sebbene incolpare un paese europeo che combatte per la propria esistenza a causa dell'aumento dei prezzi globali del petrolio possa sembrare impossibile, sembra che Trump preferisca questo all'assumere la responsabilità della propria decisione di attaccare l'Iran.

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