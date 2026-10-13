Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, la rivista «The Atlantic», citando fonti vicine al presidente americano Donald Trump, ha riferito: L'incapacità di Trump di porre fine alla guerra con l'Iran lo fa infuriare e allo stesso tempo lo ha stranamente paralizzato. Questo mentre Trump era abituato che il mondo intero, dai leader ai media, gli prestasse attenzione.

Nel seguito di questo rapporto si legge: Sta perdendo la ragione perché l'Iran non ascolterà le parole di Trump. L'Iran ha ripreso le minacce alle petroliere nello Stretto di Hormuz, e il prezzo medio del diesel negli Stati Uniti ha superato la soglia di 6 dollari al gallone e ha aumentato il costo delle merci trasportate dai camion sulle autostrade del paese.

Secondo questo rapporto, i repubblicani sono terrorizzati che il prezzo elevato dell'energia possa aiutare i democratici a ottenere il controllo della Camera dei rappresentanti e del Senato alle elezioni di midterm. Trump cercava un capro espiatorio e sembra che abbia ritenuto colpevole l'Ucraina. Sebbene incolpare un paese europeo che combatte per la propria esistenza a causa dell'aumento dei prezzi globali del petrolio possa sembrare impossibile, sembra che Trump preferisca questo all'assumere la responsabilità della propria decisione di attaccare l'Iran.