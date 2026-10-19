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Ghalibaf: Affronteremo coloro che sono complici dell'uccisione dei nostri bambini

19 ottobre 2026 - 10:37
Codice notizia: 1879985
Source: ABNA24
Ghalibaf: Affronteremo coloro che sono complici dell'uccisione dei nostri bambini

Il presidente del Consiglio consultivo islamico, pubblicando un post di avvertimento ai governi della regione, ha scritto: in caso di assegnazione di mezzi alle aziende di intelligenza artificiale che sono complici dell'uccisione dei nostri bambini, farete fronte alla nostra reazione.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico, pubblicando un post su uno dei social network, ha scritto: l'Istituto per la gestione dei dati del Golfo Persico è in arrivo.

Ha proseguito, rivolgendosi ai governi, ai fondi di investimento e alle aziende della regione: raccomandiamo di non fornire alcuna risorsa alle aziende di intelligenza artificiale o di dati che aiutano le aggressioni militari o sono coinvolte nel massacro di bambini. Né finanziamenti, né azioni, né terreni, né energia. Chiunque fornirà loro aiuto, farà fronte alle nostre misure coercitive.

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