Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico, pubblicando un post su uno dei social network, ha scritto: l'Istituto per la gestione dei dati del Golfo Persico è in arrivo.

Ha proseguito, rivolgendosi ai governi, ai fondi di investimento e alle aziende della regione: raccomandiamo di non fornire alcuna risorsa alle aziende di intelligenza artificiale o di dati che aiutano le aggressioni militari o sono coinvolte nel massacro di bambini. Né finanziamenti, né azioni, né terreni, né energia. Chiunque fornirà loro aiuto, farà fronte alle nostre misure coercitive.