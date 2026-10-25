Il maggiore generale Abdullahi: Non permetteremo alle navi americane di entrare nel Golfo Persico

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il maggiore generale Ali Abdullahi, capo di stato maggiore delle forze armate e comandante del quartier generale centrale Khatam al-Anbia, riferendosi alle sconfitte consecutive dell'esercito terrorista americano in Asia occidentale, ha detto: Le gloriose forze armate dell'Iran islamico, confidando in Dio l'Altissimo, sono riuscite a rendere inefficace la marina americana, che Trump e i leader di quel paese considerano il vertice della potenza americana e con cui minacciano la regione e il mondo, tanto che non sono più in grado di avvicinarsi ai mari intorno al Golfo Persico e alle acque territoriali dell'Iran.

Ha aggiunto: Il presidente dell'America deve sognare che i loro militari e il loro esercito entrino di nuovo nel Golfo Persico. Porteranno questo desiderio nella tomba per sempre.

Il maggiore generale Abdullahi ha sottolineato: Non permetteremo in nessuna circostanza e in nessun momento che navi militari americane entrino nel Golfo Persico. Trump ha ripetutamente affermato di aver distrutto le installazioni nucleari dell'Iran, ma allo stesso tempo e ripetutamente dichiara che l'Iran non deve avere armi nucleari, e questa palese contraddizione non ha fine.

Il comandante del quartier generale centrale Khatam al-Anbia ha osservato: Se avete distrutto tutto, allora che senso ha ripetere questo delirio? Queste parole completamente insensate, contraddittorie e ripetute servono a ingannare l'opinione pubblica mondiale e in particolare il popolo americano.

Ha continuato: Se siete sicuri di aver distrutto tutte le capacità e la potenza militare dell'Iran, allora perché le vostre navi arrugginite, le vostre imbarcazioni e le vostre forze militari codarde non osano avvicinarsi allo Stretto di Hormuz, ai confini marittimi e terrestri dell'Iran?

Il maggiore generale Abdullahi ha sottolineato: Senza dubbio, con la ferma determinazione di una leadership coraggiosa e saggia, la volontà del popolo inviato e resistente, le forze armate devote e i responsabili dell'Iran islamico, è stato deciso di affondare ogni giorno di più l'America e il suo figlio illegittimo, il regime sionista, e i vostri eserciti miseri e aggressivi, nella palude che avete creato con le vostre stesse mani.

Ha aggiunto: Con l'aiuto di Dio l'Altissimo e il soccorso divino, la strategia dell'Iran forte è che più questo confronto si prolunga, più sarete affondati rispetto a prima nella palude della morte e del declino. Inchallah.