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Congratulazioni di Pezeshkian per la vittoria di Lula da Silva alle elezioni presidenziali brasiliane

27 ottobre 2026 - 10:54
Codice notizia: 1883134
Source: ABNA24
Congratulazioni di Pezeshkian per la vittoria di Lula da Silva alle elezioni presidenziali brasiliane

Il presidente, in un messaggio, si è congratulato con il signor Lula da Silva per la vittoria alle elezioni presidenziali brasiliane.

Secondo il servizio dell'agenzia di stampa Abna, Masoud Pezeshkian in un messaggio, congratulandosi con il signor Luiz Inácio Lula da Silva per la vittoria alle elezioni presidenziali brasiliane, ha sottolineato: Spero che nel nuovo periodo della presidenza le relazioni amichevoli tra la Repubblica Islamica dell'Iran e la Repubblica Federativa del Brasile si espandano sempre più e la cooperazione dei due paesi nei campi di interesse comune sia promossa nel senso degli interessi reciproci dei due popoli e del rafforzamento del multilateralismo, dello sviluppo e della pace internazionale.

Il presidente in questo messaggio ha anche augurato al signor da Silva successo in questa responsabilità gravosa e al grande popolo brasiliano orgoglio e prosperità.

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