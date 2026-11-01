Deterrenza multistrato la strategia dell'Iran per gestire il campo di battaglia e determinare la fine della guerra

Secondo il corrispondente di Abna in una situazione in cui gli sviluppi regionali e le minacce militari americane contro l'Iran hanno nuovamente trasformato il tema delle equazioni di deterrenza in uno degli assi principali degli sviluppi internazionali l'enfasi del Leader della Rivoluzione sulla necessità di una deterrenza attiva e multistrato contiene messaggi importanti sulla strategia di difesa e sicurezza della Repubblica Islamica dell'Iran

Questo approccio oltre a sottolineare una risposta immediata ed efficace a ogni livello e tipo di minaccia sottolinea il fatto che l'inizio della guerra non significa necessariamente possedere il potere di determinarne la fine In questo quadro il cambiamento dei calcoli del nemico la prevenzione dell'avventura militare e il mantenimento dell'iniziativa nella gestione degli sviluppi possibili sono considerati componenti di questa strategia

A questo proposito Abdulrahim Ansari esperto di affari internazionali in un colloquio con il corrispondente di Mehr ha spiegato le diverse dimensioni di questo approccio

Riferendosi alle dichiarazioni del Leader della Rivoluzione ha sottolineato che uno degli assi più importanti di queste dichiarazioni era la necessità della formazione di una deterrenza attiva e multistrato una strategia che oltre alla risposta alle minacce senza limitazioni geografiche sottolinea anche il ruolo dell'Iran nel determinare il tempo e le condizioni della fine della guerra

Dichiarando che una delle manifestazioni della deterrenza attiva può essere l'azione preventiva ha affermato che prima di qualsiasi azione militare c'è la fase della minaccia e dell'avvertimento una questione che il Leader della Rivoluzione ha chiaramente sottolineato avvertendo dell'espansione geografica della guerra In seguito anche riferendosi all'incapacità del nemico di determinare unilateralmente il tempo della fine della guerra è stato spiegato un altro strato di questa strategia

Ansari ha aggiunto che nei giorni scorsi alcuni funzionari americani hanno parlato della possibilità di un attacco a breve termine contro l'Iran ma la realtà è che in caso di inizio del conflitto non sarà necessariamente l'America a determinare il tempo e le condizioni della sua fine L'esperienza della guerra di 40 giorni ha anche dimostrato che l'Iran può cambiare le equazioni temporali e i calcoli della controparte

L'esperto di affari internazionali ha considerato la presentazione delle città dei droni l'invio di avvertimenti politici e di sicurezza attraverso intermediari e la discussione di questioni relative alla dottrina nucleare come altre manifestazioni della deterrenza attiva e ha precisato che tali componenti portano numerosi messaggi alla controparte e senza dubbio sono presi in considerazione nei calcoli e nelle valutazioni strategiche dell'America

Riferendosi poi all'enfasi del Leader della Rivoluzione sulla risposta a ogni livello e tipo di minaccia ha osservato che questa espressione porta un messaggio chiaro qualsiasi minaccia indipendentemente dal livello dimensioni e forma deve affrontare una risposta immediata ed efficace una risposta che non sia limitata ai confini geografici

Ansari in conclusione ha sottolineato che l'insieme di queste posizioni mostra che la deterrenza attiva e multistrato non significa semplicemente reagire alle minacce ma il suo obiettivo è cambiare i calcoli del nemico prevenire l'avventura militare e mantenere l'iniziativa nel determinare le equazioni e il destino della guerra