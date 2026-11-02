Mokhber: Dissuasione senza confini; la geografia della risposta iraniana è cambiata

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida Suprema, sulla sua pagina personale in uno dei social network, riferendosi alla recente direttiva della Guida Suprema riguardante una risposta senza limiti geografici a qualsiasi attacco nemico, ha dichiarato: La dottrina di difesa dell'Iran sta evolvendo rapidamente; naturalmente, la geografia della minaccia non determina più la geografia della risposta.

Ha aggiunto: La ridefinizione della portata della dissuasione ha superato il quadro regionale, e l'origine, l'estensione e il luogo di insorgenza della minaccia non costituiscono un limite per i calcoli di dissuasione dell'Iran.