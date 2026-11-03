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Araghchi: I vicini sono la nostra priorità

3 novembre 2026 - 11:39
Codice notizia: 1886050
Source: ABNA24
Araghchi: I vicini sono la nostra priorità

Il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell'Iran, in un messaggio dopo il viaggio ad Ashgabat, ha sottolineato che i nostri vicini sono la nostra priorità.

Come riportato dall'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, pubblicando un messaggio sulla sua pagina personale, ha scritto: È motivo di gioia che ad Ashgabat abbia incontrato il presidente Serdar Berdimuhamedow e abbia avuto colloqui costruttivi con il mio amico e omologo Rashid Meredow, ministro degli Esteri.

Ha aggiunto: La nostra storia comune e i nostri profondi legami culturali costituiscono una base solida per l'espansione della cooperazione.

Araghchi ha sottolineato: I nostri vicini sono la nostra priorità.

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