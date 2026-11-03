Araghchi: I vicini sono la nostra priorità

Come riportato dall'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, pubblicando un messaggio sulla sua pagina personale, ha scritto: È motivo di gioia che ad Ashgabat abbia incontrato il presidente Serdar Berdimuhamedow e abbia avuto colloqui costruttivi con il mio amico e omologo Rashid Meredow, ministro degli Esteri.

Ha aggiunto: La nostra storia comune e i nostri profondi legami culturali costituiscono una base solida per l'espansione della cooperazione.

Araghchi ha sottolineato: I nostri vicini sono la nostra priorità.