Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando il giornale Ash-Sharq al-Awsat, Israel Katz, ministro della guerra del governo ad interim israeliano, ha affermato che Benjamin Netanyahu, per decidere di condurre una nuova operazione militare, non ha bisogno di ottenere il permesso e il consenso degli oppositori.

Secondo il rapporto di Ash-Sharq al-Awsat, queste dichiarazioni di Katz sono state fatte dopo che « Gadi Eisenkot », capo del partito Yashar e incaricato di formare un nuovo gabinetto israeliano, aveva chiesto a Netanyahu di mostrare moderazione in questa materia.

Katz ha scritto nel suo account sul social network « X »: affinché l'esercito conduca attacchi su ciascuno dei fronti in cui è attualmente attivo, non abbiamo bisogno del consenso degli oppositori o di alcuna istituzione giuridica.

Ha inoltre affermato: anche nel confronto con l'Iran abbiamo mostrato determinazione, perspicacia e lungimiranza, e ciò è stato fatto in piena coordinazione con l'esercito israeliano. Ora, date le circostanze, continueremo lo stesso approccio.

Eisenkot e Netanyahu giovedì hanno tenuto un incontro di due ore. Dopo questo incontro, in una breve dichiarazione congiunta hanno annunciato: Netanyahu ha informato il suo assistente militare Eisenkot delle sfide di sicurezza e diplomatiche che Israele sta attualmente affrontando. Secondo questa dichiarazione, entrambe le parti hanno concordato di continuare le loro consultazioni.

Eisenkot in precedenza aveva chiesto a Benjamin Netanyahu di mostrare moderazione e aveva avvertito che l'uso della forza e del potere militare senza l'esistenza di una « minaccia diretta e immediata » potrebbe avere « conseguenze disastrose per la democrazia israeliana e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni statali ».

Netanyahu durante la sua campagna elettorale aveva più volte minacciato di riprendere la guerra con l'Iran; al punto da pubblicare l'immagine di una bomba nucleare che distrugge Tel Aviv.

L'ampia coalizione sotto la presidenza di Eisenkot, composta da partiti dalla sinistra alla destra, così come la coalizione di Netanyahu composta da partiti di estrema destra e religiosi, nessuna di esse è riuscita a ottenere la maggioranza dei seggi della Knesset nelle elezioni del 27 ottobre.