Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri del nostro Paese, nel suo account su uno dei social network, rivolgendosi con sarcasmo al Ministro della Guerra americano Hegseth, ha scritto: «Non parlate di leggi a uomini che impugnano spade»; questa frase fu pronunciata da un generale romano la cui ultima campagna, nonostante la superiorità numerica delle sue forze, si concluse con una schiacciante sconfitta. Dopo essere fuggito dal campo di battaglia, fu decapitato.

Ha aggiunto: Traete un insegnamento: coloro che non riescono a ricordare il passato sono condannati a ripeterlo.