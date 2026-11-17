Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in reazione alle dichiarazioni di funzionari americani secondo cui «a coloro che tengono la spada in mano, non parlate di legge», ha scritto sul proprio account su uno dei social network: il mondo ha già pagato un prezzo terribile per l'indifferenza verso questa logica; Hitler, dopo l'incendio del Reichstag, dichiarò lo stato di emergenza in nome della sicurezza nazionale e, sospendendo i diritti costituzionali, aprì la strada all'instaurazione di una dittatura. Hitler non negò la legge in un colpo solo; prima, in nome della necessità, la svuotò dall'interno.

Ha proseguito: anche oggi, quando la guerra contro l'Iran viene giustificata con pretese morali e di sicurezza, ma quello stesso potere si esenta dalla responsabilità giuridica, la comunità internazionale non deve sentirsi al sicuro. Se l'America ritiene che, per il fatto di tenere la spada, non debba sottomettersi alla legge, come potrà la comunità internazionale distinguere tra questa logica e quella dell'ISIS?

Baghaei ha aggiunto: l'ordine internazionale crolla proprio nel momento in cui i potenti si attribuiscono un diritto che non riconoscono agli altri.

Ha osservato che James Madison, uno dei padri fondatori dell'America, nel Federalist Papers (n. 51) scrisse: «Prima si deve rendere il governo capace di governare il popolo, poi lo si deve costringere a contenere se stesso.» La nazione americana dovrebbe provare un forte senso di pericolo di fronte a queste parole di Rubio, perché un potere che non riesce a contenere se stesso, prima o poi soffocherà la libertà degli altri.