Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, lo sceicco Nazim al-Saidi, presidente del consiglio esecutivo del movimento iracheno Nujaba, ha sottolineato: con cuori pieni di fede nella predestinazione divina, porgiamo le nostre condoglianze per la scomparsa dell'alta autorità religiosa, Sua Eminenza il grande ayatollah sceicco Hussein Vahid Khorasani (che la sua anima sia santificata), all'Imam del tempo (che Dio affretti la sua venuta), alle grandi autorità religiose, ai seminari teologici, alla sua nobile famiglia, ai suoi allievi e sostenitori, e a tutti i credenti.

Ha aggiunto: questo dotto defunto ha dedicato la sua vita al servizio degli insegnamenti della famiglia del Profeta (la pace sia su di loro) e ha svolto un ruolo eminente nell'insegnamento, nella ricerca, nella redazione di opere e nella formazione di generazioni di studiosi ed eruditi del seminario. Ha inoltre avuto una presenza incisiva nella difesa della scuola della famiglia del Profeta, nella rivitalizzazione dei riti e nel servizio ai credenti e agli orfani.

Al-Saidi ha sottolineato: la sua scomparsa è una grande perdita per i seminari teologici e per la comunità islamica. Le opere scientifiche e spirituali di questa alta autorità religiosa dureranno nella memoria e nel cuore dei suoi allievi e sostenitori.