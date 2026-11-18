Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Reuters, il segretario di Stato americano Marco Rubio, nel suo discorso, accennando alla pubblicazione di rapporti sulla possibilità che l'Iran pianifichi un attacco a Washington con una bomba sporca o armi chimiche, ha ammesso che non esiste alcun segno di minaccia imminente contro la capitale americana.

Ha detto che i servizi di intelligence americani esaminano ogni giorno le potenziali minacce contro questo paese, ma la maggior parte di questi rapporti non è credibile e deve essere esaminata prima di qualsiasi conclusione.

Il segretario di Stato americano ha aggiunto che Washington continua a prendere sul serio le presunte minacce da parte dell'Iran e di altri gruppi.

Rubio ha anche criticato la divulgazione di informazioni riservate da parte di alcune fonti di intelligence ai media e ha detto di non poter commentare i dettagli del rapporto pubblicato dalla CNN.

In precedenza, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico, accennando alle recenti menzogne dei media americani contro l'Iran incentrate sulla CNN e sul giornale The New York Times, in un post su uno dei social network ha scritto: le stesse operazioni di inganno (falsa bandiera) e lo stesso solito bellicismo, solo con nuovi loghi!

Ha aggiunto: il credito dell'ala destra è esaurito e non si compra più; per questo l'operazione psicologica e la comunicazione sono state reindirizzate verso «The New York Times» e «CNN».

Il presidente del Consiglio consultivo islamico ha osservato: questo processo va avanti con l'approvazione di Larry Ellison. La conquista e l'impossessamento dei media sono in pieno svolgimento.

Va notato che Larry Ellison è il più grande sostenitore finanziario privato dell'esercito criminale di Israele e la figura più eminente della famiglia Ellison come nuovi proprietari della CNN.