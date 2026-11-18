Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando RT, i risultati di un sondaggio condotto dall'istituto Forsa mostrano che l'86 per cento dei tedeschi è insoddisfatto dell'operato del governo del cancelliere Friedrich Merz. Questo dato è il livello di soddisfazione più basso registrato dalla formazione del suo governo.

Secondo questo rapporto, solo il 12 per cento dei partecipanti è soddisfatto dell'operato del governo tedesco. Anche tra i sostenitori dei partiti della coalizione al governo si osserva un malcontento diffuso, tanto che il 72 per cento dei sostenitori della CDU/CSU e il 77 per cento dei sostenitori della SPD hanno espresso insoddisfazione per l'operato del governo. Inoltre, il 63 per cento ha dichiarato che le divergenze interne della coalizione al governo sono diventate così stancanti che non ne seguono più i dettagli.

Secondo questo sondaggio, il 62 per cento dei partecipanti considera Friedrich Merz una personalità debole, e la metà dei partecipanti ritiene également che la coalizione al governo non abbia la capacità di governare il paese.