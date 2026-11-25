Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, l'ufficio stampa dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran ha annunciato: alcune ore fa, un drone Lucas del nemico aggressore americano, sopra la parte occidentale dello Stretto di Hormuz, è stato distrutto dai sistemi nazionali delle forze di difesa aerea dell'esercito con un intervento tempestivo.
Parimenti, in un'operazione separata, un drone MQ-9 del nemico aggressore americano è stato colpito e distrutto dai sistemi nazionali delle forze di difesa aerea dell'esercito nel cielo della parte orientale dello Stretto di Hormuz.
Entrambe le operazioni sono state condotte nell'ambito della rete integrata di difesa aerea del paese.
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