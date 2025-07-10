Un altro militare sionista ucciso dalle forze di resistenza a est di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – le Brigate al-Quds, braccio militare del movimento Jihad Islamica, hanno rilasciato una dichiarazione annunciando: "I nostri cecchini hanno abbattuto un soldato israeliano sul monte 'Al-Surani' situato nella regione di Al-Tuffah a est di Gaza."

Secondo un rapporto della rete di notizie Al Jazeera, in precedenza le Brigate al-Quds avevano anche pubblicato un video che mostrava l'attacco a un assembramento di soldati e veicoli militari del regime sionista nella città di Khan Yunis.

I gruppi della resistenza palestinese hanno ripetutamente sottolineato che non rimarranno in silenzio di fronte alle aggressioni del regime sionista e continueranno a difendere la loro terra e il loro popolo.

La resistenza palestinese nella Striscia di Gaza, dopo 21 mesi di battaglia, continua a contrastare le ripetute infiltrazioni e incursioni dell'esercito del regime occupante, infliggendo pesanti perdite al nemico attraverso imboscate e operazioni offensive.