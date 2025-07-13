Funerale dei martiri dei crimini del regime sionista a Qom

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - le pubbliche relazioni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Imam Ali ibn Abi Talib (AS) hanno annunciato in un comunicato: La cerimonia funebre per i corpi puri dei martiri delle recenti aggressioni del nefasto regime sionista contro la nostra amata patria, il Colonnello Alireza Rezazadeh Moqaddam e il Capitano Ali Alirezaei, si terrà martedì 15 luglio alle 9:30 del mattino.
I corpi di questi stimati martiri saranno scortati da vari strati della popolazione, dalle famiglie dei martiri, dagli studiosi religiosi, dagli studenti teologici e dai funzionari provinciali dalla Moschea Imam Hassan Askari (AS) al sacro santuario di Hazrat Masoumeh (SA).
Il comunicato aggiunge: Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Imam Ali ibn Abi Talib (AS) invita la nazione di Hezbollah e amante dei martiri della provincia a partecipare alla cerimonia funebre e di sepoltura di questi cari martiri.
