Reazione del Ministero degli Esteri all'arresto di cittadini iraniani residenti negli Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) – ABNA – Alireza Hashemi Raja, Direttore Generale per gli Affari degli Iraniani all'Estero del Ministero degli Affari Esteri del nostro Paese, ha condannato con forza la recente azione illegittima del governo degli Stati Uniti nell'arresto massiccio di cittadini iraniani residenti negli Stati Uniti e il trattamento disumano a loro riservato.

Hashemi Raja ha dichiarato: "Questa azione degli Stati Uniti, che ha avuto luogo in seguito al sostegno e all'interferenza di questo paese nell'aggressione militare illegittima del regime sionista contro la sovranità e l'integrità territoriale dell'Iran, è chiaramente contraria agli standard giuridici internazionali comuni".

Esprimendo seria preoccupazione per l'azione del governo degli Stati Uniti, ha aggiunto: "Secondo i rapporti ricevuti, il Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti (DHS) come legislatore e l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) come esecutore, hanno intrapreso l'attuazione di politiche e misure severe e lo svolgimento di ampie operazioni di polizia e di sicurezza contro i cittadini iraniani residenti negli Stati Uniti. Questa situazione ha creato una crescente e seria preoccupazione per le famiglie degli iraniani detenuti."

Citando la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, ha ricordato l'obbligo e la responsabilità del governo degli Stati Uniti di facilitare l'accesso consolare ai cittadini iraniani nel più breve tempo possibile per l'Ufficio degli Interessi della Repubblica Islamica dell'Iran a Washington e ha aggiunto: "Nonostante le prime indagini consolari, finora non abbiamo ricevuto una spiegazione convincente sui motivi dell'arresto di questi cittadini. Pur ritenendo inaccettabili i comportamenti repressivi e disumani nei confronti di questa categoria di iraniani residenti negli Stati Uniti, chiediamo il rispetto dei loro diritti, l'immediata comunicazione delle loro generalità e la facilitazione dell'accesso consolare per fornire loro i servizi necessari."

Il Direttore Generale per gli Affari degli Iraniani all'Estero ha dichiarato: "Privare centinaia di persone del diritto di residenza in un altro paese, semplicemente sulla base della loro nazionalità o religione, è un esempio di discriminazione razziale e razzismo sistematico nel governo degli Stati Uniti ed è una violazione delle norme internazionali sui diritti umani, in particolare del principio di non discriminazione e dei diritti umani fondamentali, e ciò comporterà naturalmente la responsabilità internazionale del governo degli Stati Uniti."

Hashemi Raja, sottolineando il fermo sostegno della Repubblica Islamica dell'Iran ai diritti dei suoi cittadini, ha affermato: "Non lesineremo alcuno sforzo per proteggere i diritti degli iraniani dagli effetti e dalle conseguenze della decisione discriminatoria del governo degli Stati Uniti e, se qualcuno dei nostri concittadini detenuti negli Stati Uniti desidera tornare nella propria madrepatria, riceverà il pieno sostegno e l'assistenza del governo della Repubblica Islamica dell'Iran."